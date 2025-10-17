Игрок «Зенита» Барриос отреагировал но то, что перестал вызываться в сборную Колумбии

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал выпадание из состава национальной команды Колумбии, а также рассказал о желании вернуться в сборную для участия на чемпионате мира 2026 года.

— Последний раз вы играли за сборную Колумбии два года назад. Есть ли желание туда вернуться, поехать на чемпионат мира? Было ли у вас с ними какое-то общение на эту тему?

— Действительно, какое-то время уже провёл вне вызова в сборную, но каждый день, на каждой тренировке, конечно же, эти мысли меня посещают. Я понимаю, что для меня самое главное — хорошо выполнять свою работу в клубе, защищать цвета «Зенита». Чем лучше я буду выполнять работу здесь, тем ближе моё возвращение в сборную. Конечно, я искренне говорю, что снова мечтаю надеть майку сборной и, конечно же, мечтаю сыграть на чемпионате мира, — приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».

На счету Вильмара Барриоса 57 матчей за сборную Колумбии. Последний из них был сыгран в октябре 2023 года. 32-летний опорник появился на поле на две минуты в матче с Эквадором в отборе ЧМ-2026. Колумбия заняла третье место в квалификации Южной Америки и вышла на мундиаль.