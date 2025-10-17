Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Невозможно, что такое не скажется». Сергей Семак — о Венделе

«Невозможно, что такое не скажется». Сергей Семак — о Венделе
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о полузащитнике сине-бело-голубых Венделе. Ранее сообщалось, что бразильский хавбек желает покинуть клуб. В нынешнем сезоне Вендел провёл девять матчей за «Зенит» и сделал две результативные передачи.

«По Венделу: конечно, отражается то отсутствие, которое было у него. Невозможно в профессиональном спорте, что такое не скажется. Это связано с нестабильностью в определённых матчах. Если у тебя нет основы, фундамента подготовки на сезон, конечно, он немножко получится рваным. Сейчас он работает в общей группе.

Сейчас он готов лучше, чем те моменты, которые есть. Но все мы должны понимать, что Вендел — игрок, который даже не в лучших кондициях может приносить команде большую пользу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на создание клуба его имени
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android