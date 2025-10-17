«Невозможно, что такое не скажется». Сергей Семак — о Венделе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о полузащитнике сине-бело-голубых Венделе. Ранее сообщалось, что бразильский хавбек желает покинуть клуб. В нынешнем сезоне Вендел провёл девять матчей за «Зенит» и сделал две результативные передачи.

«По Венделу: конечно, отражается то отсутствие, которое было у него. Невозможно в профессиональном спорте, что такое не скажется. Это связано с нестабильностью в определённых матчах. Если у тебя нет основы, фундамента подготовки на сезон, конечно, он немножко получится рваным. Сейчас он работает в общей группе.

Сейчас он готов лучше, чем те моменты, которые есть. Но все мы должны понимать, что Вендел — игрок, который даже не в лучших кондициях может приносить команде большую пользу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».