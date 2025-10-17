Барриос рассказал о реакции игроков «Зенита» на тактические решения Сергея Семака

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос ответил, как футболисты сине-бело-голубых реагируют на тактические решения главного тренера команды Сергея Семака. В воскресенье, 19 октября, команда сыграет на выезде с «Сочи» в 12-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«В «Зените» каждый игрок абсолютно открыт ко всем идеям, задачам, требованиям тренерского штаба, в зависимости от соперника, от матча. Я уверен, что каждый из нас, если от него потребуется выйти на позицию нападающего, защитника или даже вратаря, все мы готовы с этими задачами справиться.

Поэтому самое важное, независимо от тактических перестановок, изменения тактических схем, чтобы каждый из нас был на 100% готов в любой роли, в которой он потребуется на поле, и чтобы он готов был бы отдать все свои силы», — приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».