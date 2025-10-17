Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барриос рассказал о реакции игроков «Зенита» на тактические решения Сергея Семака

Барриос рассказал о реакции игроков «Зенита» на тактические решения Сергея Семака
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос ответил, как футболисты сине-бело-голубых реагируют на тактические решения главного тренера команды Сергея Семака. В воскресенье, 19 октября, команда сыграет на выезде с «Сочи» в 12-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В «Зените» каждый игрок абсолютно открыт ко всем идеям, задачам, требованиям тренерского штаба, в зависимости от соперника, от матча. Я уверен, что каждый из нас, если от него потребуется выйти на позицию нападающего, защитника или даже вратаря, все мы готовы с этими задачами справиться.

Поэтому самое важное, независимо от тактических перестановок, изменения тактических схем, чтобы каждый из нас был на 100% готов в любой роли, в которой он потребуется на поле, и чтобы он готов был бы отдать все свои силы», — приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
«Краснодар» — худший клуб РПЛ по количеству чистого игрового времени, «Зенит» — третий
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android