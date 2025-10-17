Дмитрий Сенников рассказал, что беспокоит в игре «Локомотива» перед дерби с ЦСКА

Известный российский экс-футболист Дмитрий Сенников высказался в преддверии московского дерби «Локомотив» — ЦСКА. Команды встретятся в рамках 12-го тура Мир РПЛ.

«Я, конечно, больше верю в «Локомотив» в матче с ЦСКА. Но будет игра двух равных соперников, базовых команд для сборной России. С Ираном в основном был локомотивский состав, а с Боливией — костяк из ЦСКА. К тому же это первые два места. У команд похожие связки в центре поля: Батраков — Баринов и Кисляк — Обляков. Единственное, беспокоит защита «Локомотива» — по три пропускают. Нужно будет внимательнее действовать, а ЦСКА пять точно не забьёт.

Чуть предпочтительнее выглядит «Локомотив», судя по последним матчам и скоростям, которые есть у команды, быстрые контратаки. По играм сборной — первая мне больше понравилась, во второй хорошо сыграл Баринов. Но дерби может всё поменять», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.