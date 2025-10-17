Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Дмитрий Сенников рассказал, что беспокоит в игре «Локомотива» перед дерби с ЦСКА

Дмитрий Сенников рассказал, что беспокоит в игре «Локомотива» перед дерби с ЦСКА
Аудио-версия:
Известный российский экс-футболист Дмитрий Сенников высказался в преддверии московского дерби «Локомотив» — ЦСКА. Команды встретятся в рамках 12-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«Я, конечно, больше верю в «Локомотив» в матче с ЦСКА. Но будет игра двух равных соперников, базовых команд для сборной России. С Ираном в основном был локомотивский состав, а с Боливией — костяк из ЦСКА. К тому же это первые два места. У команд похожие связки в центре поля: Батраков — Баринов и Кисляк — Обляков. Единственное, беспокоит защита «Локомотива» — по три пропускают. Нужно будет внимательнее действовать, а ЦСКА пять точно не забьёт.

Чуть предпочтительнее выглядит «Локомотив», судя по последним матчам и скоростям, которые есть у команды, быстрые контратаки. По играм сборной — первая мне больше понравилась, во второй хорошо сыграл Баринов. Но дерби может всё поменять», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

