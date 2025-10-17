Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Созин: пусть Станкович скажет, кто его принижает за то, что он серб. Он сам в это верит?

Созин: пусть Станкович скажет, кто его принижает за то, что он серб. Он сам в это верит?
Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на интервью главного тренера «Спартака» Деяна Станковича сербским журналистам, в котором специалист заявил, что весь негатив в его сторону в России обусловлен тем, что он иностранец.

«Тренер «Спартака» открыто предъявил, что его здесь принижают только потому, что он иностранец. Конечно! Никто ведь не говорит, что Станкович завалил весну в «Спартаке». Никто не говорит, что он не вошёл в новый сезон. Никто не говорит, что Станковича постоянно дисквалифицируют, а клуб, дважды обновивший трансферный рекорд, идёт шестым с приличным отставанием от лидера.

Неужели Станкович правда в это верит? Пусть скажет: кто его принижает за то, что он серб? Я могу сказать от себя, что тренеры «Спартака» так себя не ведут. И неважно, из какой они страны.

Второй момент – это информация о поиске нового тренера для команды. Видел, что в клубе против тренеров-россиян – якобы они связаны с агентами и коррумпированы. Если это правда и в клубе действительно такой настрой, то хочется руководству этого клуба напомнить, в какой стране они работают. И спросить, неужели иностранные тренеры не связаны ни с какими агентами? Неужели у них нет никаких схем?

Пока в клубе не будет сильного руководителя, который не просто следит за результатами, а именно руководит, энергично руководит клубом, «Спартак» и будет получать такие интервью, таких тренеров и такие результаты. Клубу нужен сильный руководитель, чтобы не допускать такого», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

