Сборная России по футболу улучшила свою позицию в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась на 30-е место в рейтинге ФИФА, обновлённая версия которого представлена на официальном сайте организации. Напомним, к середине сентября 2025 года сборная России занимала 33-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), набрав 1521,74 балла.

Лидером рейтинга по состоянию на 17 октября остаётся сборная Испании. Топ-5 стран выглядят следующим образом:

1. Испания.

2. Аргентина.

3. Франция.

4. Англия.

5. Португалия.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.