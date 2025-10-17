Александр Мостовой: Миранчукам уже по 30, но они спокойно могут играть ещё лет пять

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о карьерах братьев Алексея и Антона Миранчуков. Первый выступает за «Атланту» в американской МЛС, второй минувшим летом перебрался из швейцарского «Сьона» в московское «Динамо».

«Действительно время быстро пролетает. До сих пор помню, что Миранчуки ещё в молодёжной сборной были. А молодёжная сборная — это 20-21 год, а сейчас им уже 30 исполнилось. Это лишний раз подчёркивает, что время пролетает очень быстро.

Думаю, что Лёша Миранчук раскрылся больше. Про него больше и говорили, когда он в молодости играл, что он на ногу выше, поэтому он, наверное, больше и раскрылся. А так думаю, что хорошая карьера и у того и у другого. Жаловаться нечего. Самое сильное, что им 30 лет, а тот и другой могут в нашем чемпионате спокойно играть ещё лет пять. У них всё хорошо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.