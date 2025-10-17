Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: Миранчукам уже по 30, но они спокойно могут играть ещё лет пять

Александр Мостовой: Миранчукам уже по 30, но они спокойно могут играть ещё лет пять
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о карьерах братьев Алексея и Антона Миранчуков. Первый выступает за «Атланту» в американской МЛС, второй минувшим летом перебрался из швейцарского «Сьона» в московское «Динамо».

«Действительно время быстро пролетает. До сих пор помню, что Миранчуки ещё в молодёжной сборной были. А молодёжная сборная — это 20-21 год, а сейчас им уже 30 исполнилось. Это лишний раз подчёркивает, что время пролетает очень быстро.

Думаю, что Лёша Миранчук раскрылся больше. Про него больше и говорили, когда он в молодости играл, что он на ногу выше, поэтому он, наверное, больше и раскрылся. А так думаю, что хорошая карьера и у того и у другого. Жаловаться нечего. Самое сильное, что им 30 лет, а тот и другой могут в нашем чемпионате спокойно играть ещё лет пять. У них всё хорошо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Главная причина преображения «Динамо». Как же Карпину не хватало Миранчука!
Главная причина преображения «Динамо». Как же Карпину не хватало Миранчука!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android