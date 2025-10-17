Стоимость составов клубов АПЛ выросла на € 756 млн и достигла € 12,78 млрд — Transfermarkt

Специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt обновил цены на футболистов английской Премьер-лиги по итогам летнего трансферного окна и старта сезона. Так, клубы АПЛ суммарно стали дороже на € 756,25 млн. Стоимость всех игроков лиги теперь составляет € 12,78 млрд.

Чемпионат Англии занимает первое место в мире по стоимости составов команд, более чем в два раза превышая стоимость испанской Ла Лиги (€ 5,57 млрд) и итальянской Серии А (€ 5,44 млрд), расположившихся на втором и третьем местах в рейтинге.

Самой дорогой командой Англии остаётся лондонский «Арсенал» (€ 1,31 млрд). На второй строчке располагается «Манчестер Сити» (€ 1,21 млрд).