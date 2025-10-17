Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» продала нейминг стадиона Spotify до 2034 года

«Барселона» продала нейминг стадиона Spotify до 2034 года
Аудио-версия:
Комментарии

Испанская «Барселона» на своём сайте объявила о подписании нового спонсорского соглашения с самым популярным в мире музыкальным стриминговым сервисом Spotify до 2030 года. У компании сохранятся права на нейминг стадиона до 2034 года.

«И «Барселона», и Spotify — глобальные бренды с сотнями миллионов поклонников по всему миру. Это партнёрство позволяет им расширить своё присутствие на стратегических рынках и создать синергию с международным охватом, привлекая новую аудиторию и укрепляя свои глобальные перспективы.

С момента начала сотрудничества ФК «Барселона» и Spotify в 2022 году было создано множество памятных моментов и событий — как для болельщиков, так и для музыкантов, — которые вышли за рамки спортивного спонсорства и сделали связь футбола и музыки заметной по всему миру», — сказано в заявлении.

Материалы по теме
Ямаль перестанет раздавать бесплатные автографы по новому рекламному контракту — Mundo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android