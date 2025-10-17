«Барселона» продала нейминг стадиона Spotify до 2034 года

Испанская «Барселона» на своём сайте объявила о подписании нового спонсорского соглашения с самым популярным в мире музыкальным стриминговым сервисом Spotify до 2030 года. У компании сохранятся права на нейминг стадиона до 2034 года.

«И «Барселона», и Spotify — глобальные бренды с сотнями миллионов поклонников по всему миру. Это партнёрство позволяет им расширить своё присутствие на стратегических рынках и создать синергию с международным охватом, привлекая новую аудиторию и укрепляя свои глобальные перспективы.

С момента начала сотрудничества ФК «Барселона» и Spotify в 2022 году было создано множество памятных моментов и событий — как для болельщиков, так и для музыкантов, — которые вышли за рамки спортивного спонсорства и сделали связь футбола и музыки заметной по всему миру», — сказано в заявлении.