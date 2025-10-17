Кевин Кураньи заявил, что скучает в Германии по борщу и пельменям

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи ответил на вопрос, по чему русскому он скучает в Германии. Кураньи выступал за немецкую сборную с 2003 по 2008 год.

— Чего из русского вам не хватает в Германии?

— Хм. Ну, точно не скучаю по московским пробкам, ха-ха! А забрал бы с собой парочку русских блюд: борщ и пельмени. Это очень вкусно.

— Вам предлагали российское гражданство?

— Нет. Возможно, потому, что я уже играл за сборную Германии, — приводит слова Кураньи Sport24.

За «Динамо» Кураньи играл с 2010 по 2015 год. Карьеру немецкий нападающий завершил в 2016 году, будучи игроком «Хоффенхайма».