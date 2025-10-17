Палмер пропустит ещё минимум шесть недель, Коул не играет с 20 сентября

Полузащитнику «Челси» Коулу Палмеру понадобится ещё минимум шесть недель для восстановления после травмы. Об этом сообщил главный тренер английской команды Энцо Мареска.

«Коул Палмер пропустит ещё шесть недель. Медики не волшебники. Мы надеемся, что шести недель будет достаточно. Конечно, с Коулом всё будет в порядке, и ему совершенно не нужна операция», — сказал Мареска на пресс-конференции.

23-летний Палмер не играет из-за травмы с 20 сентября, пропустив четыре матча. Всего в нынешнем сезоне англичанин в четырёх матчах забил два мяча. Палмер также занял восьмое место в голосовании за «Золотой мяч».