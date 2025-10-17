Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Полное дерьмо». Флик возмутился словами журналиста про опоздание Ямаля

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик остался в недоумении вопросом журналиста по поводу возможного опоздания нападающего Ламина Ямаля на тренировку перед матчем Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19'     1:1 Маюлу – 38'     1:2 Рамуш – 90'    

Ранее сообщалось, что Флик был вынужден поставить игрока в стартовый состав, так как на этом настояло руководство, и в частности спортивный директор «Барселоны» Деку. У немецкого специалиста есть принципиальная позиция: игроки, опоздавшие на тренировку, не выходят в стартовом составе на матч.

«Я бы хотел спросить, откуда у вас эта информация. Извиняюсь, но это полное дерьмо. Такого никогда не было, я ценю доверие Деку и руководства клуба.

У нас взаимное доверие, они никогда не попросят меня о таком. Это полная чушь, мне нечего скрывать, потому что это неправда. Тот, кто пишет подобное, лжёт», — сказал Флик на пресс-конференции.

