«Полное дерьмо». Флик возмутился словами журналиста про опоздание Ямаля

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик остался в недоумении вопросом журналиста по поводу возможного опоздания нападающего Ламина Ямаля на тренировку перед матчем Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2).

Ранее сообщалось, что Флик был вынужден поставить игрока в стартовый состав, так как на этом настояло руководство, и в частности спортивный директор «Барселоны» Деку. У немецкого специалиста есть принципиальная позиция: игроки, опоздавшие на тренировку, не выходят в стартовом составе на матч.

«Я бы хотел спросить, откуда у вас эта информация. Извиняюсь, но это полное дерьмо. Такого никогда не было, я ценю доверие Деку и руководства клуба.

У нас взаимное доверие, они никогда не попросят меня о таком. Это полная чушь, мне нечего скрывать, потому что это неправда. Тот, кто пишет подобное, лжёт», — сказал Флик на пресс-конференции.