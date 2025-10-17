Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Футбол Новости

Сенников: «Зенит» и «Спартак» ещё подтянутся — этот сезон РПЛ будет похож на предыдущий

Известный российский экс-футболист Дмитрий Сенников высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ сезона-2025/2026.

«ЦСКА — реальный претендент на чемпионство, хорошее продолжение работы Николича. Весной были лучшей командой, Челестини продолжил начатое. ЦСКА сейчас хорошо играет, проходит без особых спадов, кроме поражения от «Ростова».

Сейчас выделяются три команды — ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар». Они отличаются стабильной игрой. Но уверен, что этот сезон будет похож на предыдущий, поэтому «Зенит», «Спартак» и то же «Динамо» должны приблизиться. Шестёрка будет та же. А впереди ещё зимний перерыв, есть время что-то изменить — купить, тренера поменять», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

