Талалаев — о пятом месте «Балтики» в РПЛ: мне и футболистам хочется большего

Аудио-версия:
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о турнирном положении своей команды в Мир РПЛ сезона-2025/2026. Калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице по итогам 11 туров.

— «Балтика» наверху за счёт каждодневной работы всего клуба. От руководителя «Ростеха» и губернатора до водителя автобуса и уборщиц на стадионе. Все работают больше. Мне и моим футболистам абсолютно точно хочется большего. Когда вы говорите, что мы наверху, то я считаю, что мы в середине. Для меня пятое место — это середина.

— Для вас есть только первое место?
— Призовая тройка.

— Для первого сезона какой будет удовлетворительный результат?
— Это мой не первый сезон. Я уже был [в РПЛ] несколько сезонов.

— А для «Балтики» в РПЛ?
— Большинство людей не из футбола говорят о месте. Большинство футбольных людей говорят об определённом количестве очков. Какое место команда займёт, будет зависеть от конкурентов: как они сыграют, что будет происходить. Поэтому мы сами себе ставили ориентир — от 35 очков. Это тот минимум, который мы должны набрать. Про максимум не разговаривали. Но, судя по тому, как у нас закрывалось трансферное окно, я думаю, что у нас у всех есть чувство удовлетворения внутри. Поэтому мы не замахивались на задачи-максимум. По-тренерски я могу сказать, что нам не хватило игрока середины поля для того, чтобы сбалансировать игру. В нескольких матчах мы недобрали из-за того, что произошла травма Менделя и до сих пор не восстановился Уткин. Я очень сильно рассчитывал на этих футболистов, — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

