В РФС допустили, что сборная России вскоре сыграет с европейцами

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос, может ли сборная России в 2026 году сыграть с европейскими командами.

«Думаю, что это теоретически возможно», — приводит слова Дюкова «РИА Новости Спорт».

Сборная России в 2025 году провела восемь товарищеских матчей, обыграв команды Гренады (5:0), Замбии (5:0), Беларуси (4:1), Катара (4:1), Ирана (2:1) и Боливии (3:0). В играх со сборными Нигерии (1:1) и Иордании (0:0) был зафиксирован ничейный результат. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров с конца февраля 2022 года из-за специальной военной операции на Украине.