21:45 Мск
Футбол Новости

Сперцян исключён из номинантов на премию «Джентльмен года» после расистского скандала

Сперцян исключён из номинантов на премию «Джентльмен года» после расистского скандала
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна исключили из числа номинантов на премию «Джентльмен года», регулярно вручаемую за честную игру, благородство и примерное поведение футболистов. Предположительно, причиной исключения стал инцидент в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'

На 85-й минуте игры защитник гостей Усман Ндонг получил красную карточку за удар плечом в челюсть Сперцяну, а капитану «быков» была показана жёлтая карточка за провокации. После игры сенегалец обвинил воспитанника «Краснодара» в расизме.

По итогам инцидента Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Ндонга на два матча (один условно), а Сперцяна оштрафовал на 150 тыс. рублей за оскорбления.

