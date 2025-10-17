Сперцян исключён из номинантов на премию «Джентльмен года» после расистского скандала

Полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна исключили из числа номинантов на премию «Джентльмен года», регулярно вручаемую за честную игру, благородство и примерное поведение футболистов. Предположительно, причиной исключения стал инцидент в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0).

На 85-й минуте игры защитник гостей Усман Ндонг получил красную карточку за удар плечом в челюсть Сперцяну, а капитану «быков» была показана жёлтая карточка за провокации. После игры сенегалец обвинил воспитанника «Краснодара» в расизме.

По итогам инцидента Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Ндонга на два матча (один условно), а Сперцяна оштрафовал на 150 тыс. рублей за оскорбления.