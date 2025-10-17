Игрок «Барселоны» Ферран Торрес пропустит матч с «Жироной» из-за травмы
Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес не сыграет в предстоящем матче 9-го тура чемпионата Испании с «Жироной» из-за травмы, полученной в расположении сборной Испании. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
Испания — Примера . 9-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Жирона
Жирона
«Игрок основного состава Ферран Торрес пропустит завтрашний матч с «Жироной» в качестве меры предосторожности из-за дискомфорта, вызванного перегрузкой подколенного сухожилия в левой ноге, полученного во время перерыва на матчи сборных», — сказано в заявлении.
25-летний Торрес в 10 матчах текущего сезона забил пять голов и отдал результативную передачу.
«Барселона» идёт на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Реала» на два очка.
