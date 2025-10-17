Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» будет зарабатывать не менее € 75 млн за логотип Spotify на футболках — Рахман

«Барселона» будет зарабатывать не менее € 75 млн за логотип Spotify на футболках — Рахман
Комментарии

«Барселона» по новому соглашению с музыкальным стриминговым сервисом Spotify будет получать € 65 млн в год за размещения логотипа компании на игровых майках, ещё € 10 млн — за эмблему на тренировочных футболках. Об этом сообщает журналист Решад Рахман в соцсети Х.

Информация о стоимости нейминга стадиона «Камп Ноу» не разглашается, так как клуб продолжает выступать на сторонних аренах. Сообщается, что она может составить не менее € 20 млн в год при полноценном возвращении на арену.

В нынешнем сезоне «Барселона» занимает в турнирной таблице чемпионата Испании второе место, отставая по итогам девяти туров от «Реала» (21) на два очка.

Материалы по теме
Официально
Игрок «Барселоны» Ферран Торрес пропустит матч с «Жироной» из-за травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android