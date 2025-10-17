«Барселона» будет зарабатывать не менее € 75 млн за логотип Spotify на футболках — Рахман

«Барселона» по новому соглашению с музыкальным стриминговым сервисом Spotify будет получать € 65 млн в год за размещения логотипа компании на игровых майках, ещё € 10 млн — за эмблему на тренировочных футболках. Об этом сообщает журналист Решад Рахман в соцсети Х.

Информация о стоимости нейминга стадиона «Камп Ноу» не разглашается, так как клуб продолжает выступать на сторонних аренах. Сообщается, что она может составить не менее € 20 млн в год при полноценном возвращении на арену.

В нынешнем сезоне «Барселона» занимает в турнирной таблице чемпионата Испании второе место, отставая по итогам девяти туров от «Реала» (21) на два очка.