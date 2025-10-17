Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
21:45 Мск
Сергей Семак высказался в преддверии матча «Зенита» с «Сочи»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче его команды с «Сочи». Сине-бело-голубые сыграют с южанами 19 октября, встреча пройдёт на арене «Фишт».

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Ждём игры. У нас есть и свои вопросы, с которыми мы пытаемся разобраться. У «Сочи» новый тренер, новые эмоции. Три матча они не проигрывают. Конечно, более надёжно стали играть в обороне. Сложно сейчас на столь коротком промежутке времени делать какие-то глобальные выводы, но результаты и количество моментов у своих ворот, по крайней мере. Плюс эмоциональный фон — конечно, он стал гораздо лучше.

Для нас каждый матч после пауз на сборные тоже несёт определённые сложности. Кто-то играл больше, кто-то — меньше, плюс эмоциональный фон, травмы — Эракович и Горшков приехали из сборных с повреждениями. Посмотрим, насколько возможно их участие. Поэтому нам нужно проанализировать, кто насколько готов, чтобы выбрать тот стартовый состав и тех игроков, которые будут готовы на 100%», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

