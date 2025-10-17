Балахнин: возможно, матч с «Ростовом» станет определяющим для Станковича в «Спартаке»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о предстоящем матче ростовчан с московским «Спартаком». Команды встретятся в рамках 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Игра пройдёт 18 октября.

— Может ли матч с «Ростовом» стать определяющим для Станковича?

— Судя по тому, что творится вокруг «Спартака» последнее время, это вполне возможно. Вероятность большая, потому что никого не устраивает то место, которое занимает «Спартак» в турнирной таблице РПЛ. Игра не всех удовлетворяет при том, что у команды очень сильный состав, — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».