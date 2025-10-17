Андрей Талалаев отреагировал на разговоры, что он подошёл бы «Спартаку»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев отреагировал на разговоры о возможном назначении в московский «Спартак». Многие эксперты высказывали мнение, что Талалаев подошёл бы красно-белым.

— В последнее время в прессе высказываются, что Талалаев подошёл бы «Спартаку».

— Не обсуждаю. Я на своём месте сейчас. И получаю удовольствие от работы.

— Для вас «Балтика» – долгосрочный проект?

— В прессе много писалось, что у меня контракт на полгода или на год, или мне что-то продлевают. У меня контракт сразу на три года был подписан, — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.