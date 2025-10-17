Скидки
Андрей Талалаев рассказал, как футболисты «Балтики» реагируют на штрафы

Аудио-версия:
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о системе штрафов в команде. Также он поведал, как футболисты реагируют на штрафы.

— Бевеев рассказал о системе штрафов в «Балтике» при минимуме выходных. Как на такой подход реагируют футболисты?
— Понятно, что каждый по-разному реагирует. У каждого своя реакция на любое действие тренера. Нужно время на адаптацию. У нас сейчас собрался такой коллектив, который ставит хорошие и серьёзные задачи. Не на чемпионат, а именно в работе. Мы всё обсуждаем и, как правило, находим консенсус. Во-первых, Бевеев заплатил половину суммы. Во-вторых, это была его не первая потеря игрока. Мы штрафуем только за рецидивные, характерные ошибки, когда они повторяются. Не было такого, чтобы человек ошибся — и его сразу оштрафовали. Да, у меня были такие вопросы с Семёновым и Шелией, если помните. С большими игроками. Для меня ранг футболиста не имеет значения.

Очень рад за Бевеева. Давайте его тоже поздравим с тем, что именно из «Балтики» он вышел в сборную России и получил игровую практику. Мне кажется, что это такой яркий пример социального лифта: паренёк из глухой деревушки в Калмыкии сейчас является примером для всей страны в 30 лет. Это прежде всего трудолюбие. Отсюда и качественная игра «Балтики» — от трудолюбия. Если моим ребятам где-то чего-то не хватает, я им говорю, что они самые лучшие. С точки зрения этого качества они на самом деле самые лучшие, — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

