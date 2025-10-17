Скидки
Балахнин: для Кононова «Торпедо» стало делом души и сердца

Балахнин: для Кононова «Торпедо» стало делом души и сердца
Российский тренер Сергей Балахнин высказался о возвращении Олега Кононова в «Торпедо». Ранее чёрно-белые объявили о назначении Кононова на должность главного тренера первой команды, специалист ранее уже работал в клубе.

«Я нормально отношусь к возвращению Кононова в «Торпедо». Если он вкладывал душу в эту команду, он её создавал. «Торпедо» фактически вышло в РПЛ, если не считать какие-то не футбольные вещи. Тем не менее он добился этого вместе с ребятами, он прошёл такой путь с этой командой.

И когда ты внёс столько сердца и души, я не знаю, почему туда не вернуться или обижаться как маленькому ребёнку? Если «Торпедо» для Кононова стало делом души и сердца. Я лично со своей стороны не вижу в этом вообще ничего такого, что это бесхарактерность. Я положительно к этому отношусь и понимаю Кононова», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

