Талалаев: нам в футболе нужно учиться у хоккея — в КХЛ работают очень правильно

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что футбольным управленцам в России стоит брать пример с коллег из мира хоккея.

— Согласны с призывом Семака равняться футбольным судьям на коллег из КХЛ?

— Честно говоря, редко комментирую чьи-то слова. По тому, как плавно хоккей перестраивается с 2019 года и размывается значение спорта номер один, футбола, хоккей поднимается. Я скажу, что они очень правильно работают. Это касается большинства решений по подготовке и наказанию судей, развития уровня лиги, планирования календаря. Вы давно слышали о переносе хоккейных матчей? Нет? Могу сказать, что нам всем в футболе нужно у них учиться. Это я не комментирую слова Семака, а высказываю мнение.

— Ещё есть штрафы за комментирование работы судей.

— У нас тоже нельзя комментировать и тоже большие штрафы. Я заплатил недавно 50 тысяч рублей. Просто за то, что вышел на поле. Даже ещё не успел поговорить с судьёй. Было записано: конфронтационное заявление, — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.