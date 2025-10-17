Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Талалаев назвал европейского футбольного тренера, с которым у него схожи взгляды на футбол

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев назвал специалиста из европейского футбола, который является для него ориентиром. Он выделил наставника «Атлетико» Диего Симеоне.

— На днях Ташуев сказал, что его идеи созвучны идеям Гвардиолы. У вас бывают такие аналогии?
— Я тоже иногда ловлю себя на мысли, что мои идеи совпадают с идеями больших тренеров. Больше всего мне нравится Симеоне. Мне нравится Бьелса как модель. А то, что делает Симеоне в одном клубе, перестраивая четвёртый раз команду и добиваясь результата, уступая по некоторым параметрам топам, с которыми он борется, заслуживает уважения. Модель для меня — он, — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

