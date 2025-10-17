Кураньи — об алкоголе: в Германии можно выпить пива и до начала матча

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи с юмором отреагировал на вопрос об употреблении алкоголя до начала футбольных матчей.

— Любимый алкогольный напиток в России?

— Тогда любил виски.

— Недавно в России возникла дискуссия: нормально для футболиста бахнуть пивка после матча?

— В Германии можно и до игры, ха-ха! У нас нормально перед сном выпить одну-две бутылочки для восстановления, — приводит слова Кураньи Sport24.

За «Динамо» Кураньи играл с 2010 по 2015 год. Карьеру немецкий нападающий завершил в 2016 году, будучи игроком «Хоффенхайма». Также он выступал за немецкие «Штутгарт» и «Шальке.