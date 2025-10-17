Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Сенников: «Локомотив» претендует на высокие места в РПЛ — Галактионов сделал выводы

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался об игре и результатах железнодорожников в этом сезоне Мир РПЛ. После 11 туров чемпионата России красно-зелёные занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на одно очко.

«Сейчас меньше переживаю за повторение прошлогоднего сценария «Локомотива». Галактионов уже набрался опыта, сделал выводы. Команда явно повзрослела, молодые игроки окрепли. Воробьёв прибавил, Батраков. «Локомотив» набирается опыта, чтобы уже претендовать на высокие места. Надеюсь, на дистанции не будут допущены ошибки.

Да, было несколько ничьих, но пока «Локомотив» — единственная команда без поражений. В этом году не должно быть таких спадов, как в том», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

