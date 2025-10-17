Балахнин: отсутствие Акинфеева и Мойзеса у ЦСКА не повлияет на игру в матче с «Локо»

Российский тренер Сергей Балахнин высказался о кадровых проблемах ЦСКА перед матчем 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Защитник Мойзес пропустит игру из-за дисквалификации, а голкипер Игорь Акинфеев не сыграет из-за повреждения.

«Отсутствие Акинфеева и Мойзеса — это в любом случае серьёзные потери для ЦСКА. Мойзес — ключевой игрок, много определяет и в начале атак, он лидер команды. В меньшей степени, конечно, Акинфеев.

Он может повлиять на надёжность игры в обороне, защита с ним действует гораздо увереннее. Но тем не менее это всё равно не повлияет на сам футбол, который проповедуют эти две команды. Он всё равно будет интересным», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.