Оргкомитет премии «Джентльмен года» сделал заявление после исключения Эдуарда Сперцяна

Оргкомитет премии «Джентльмен года» прокомментировал решение исключить полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна из числа номинантов после скандала в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0).

«Оргкомитет премии «Футбольный Джентльмен года» принял решение исключить полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна из числа претендентов на звание джентльмена в 2025 году.

Мы с большим уважением относимся к таланту Эдуарда, уверены, что в будущем он будет претендовать на звание лауреата нашей премии. Но в сложившейся ситуации, в связи с решением КДК РФС оштрафовать игрока и большим общественным резонансом, не считаем уместным оставить футболиста «Краснодара» в списке соискателей чёрного смокинга джентльмена.

Уверены, сам игрок и отдавшие ему свои голоса болельщики с пониманием отнесутся к решению оргкомитета. Сожалеем о случившемся, но уверены в необходимости следовать духу премии, которая проводится с 1994 года», — говорится в заявлении оргкомитета премии на сайте «Комсомольской правды».

На 85-й минуте игры защитник «Ахмата» Усман Ндонг получил красную карточку за удар плечом в челюсть Сперцяну, а капитану «быков» была показана жёлтая карточка за провокации. После встречи сенегалец обвинил воспитанника «Краснодара» в расизме.

По итогам инцидента Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Ндонга на два матча (один условно), а Сперцяна оштрафовал на 150 тыс. рублей за оскорбления. Капитан «Краснодара» был одним из лидеров голосования, победу в котором в итоге одержал форвард «Зенита» Андрей Мостовой.