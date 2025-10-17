Скидки
Главная Футбол Новости

Оргкомитет премии «Джентльмен года» сделал заявление после исключения Эдуарда Сперцяна

Комментарии

Оргкомитет премии «Джентльмен года» прокомментировал решение исключить полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна из числа номинантов после скандала в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'

«Оргкомитет премии «Футбольный Джентльмен года» принял решение исключить полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна из числа претендентов на звание джентльмена в 2025 году.

Мы с большим уважением относимся к таланту Эдуарда, уверены, что в будущем он будет претендовать на звание лауреата нашей премии. Но в сложившейся ситуации, в связи с решением КДК РФС оштрафовать игрока и большим общественным резонансом, не считаем уместным оставить футболиста «Краснодара» в списке соискателей чёрного смокинга джентльмена.

Уверены, сам игрок и отдавшие ему свои голоса болельщики с пониманием отнесутся к решению оргкомитета. Сожалеем о случившемся, но уверены в необходимости следовать духу премии, которая проводится с 1994 года», — говорится в заявлении оргкомитета премии на сайте «Комсомольской правды».

На 85-й минуте игры защитник «Ахмата» Усман Ндонг получил красную карточку за удар плечом в челюсть Сперцяну, а капитану «быков» была показана жёлтая карточка за провокации. После встречи сенегалец обвинил воспитанника «Краснодара» в расизме.

По итогам инцидента Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Ндонга на два матча (один условно), а Сперцяна оштрафовал на 150 тыс. рублей за оскорбления. Капитан «Краснодара» был одним из лидеров голосования, победу в котором в итоге одержал форвард «Зенита» Андрей Мостовой.

