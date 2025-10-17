Дмитрий Аленичев определил лучшего игрока РПЛ и «Спартака»

Бывший российский футболист Дмитрий Аленичев определил лучшего игрока среди всех клубов Мир РПЛ, а также в московском «Спартаке». Отдельно Аленичев выделил хавбека красно-белых Наиля Умярова.

«Сейчас лучший игрок чемпионата — Алексей Батраков. В составе «Спартака» — Жедсон Фернандеш, очень он нравится. А из россиян — Наиль Умяров», — приводит слова Аленичева «РИА Новости Спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион страны, «Краснодар» (23).