Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Циндао Вест Кост — Шанхай Шэньхуа, результат матча 17 октября 2025, счёт 1:2, 27-й тур китайской Суперлиги — 2025

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил «Циндао Вест Кост» в матче с пенальти и двумя удалениями
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 27-го тура Суперлиги Китая сезона-2025, в котором встречались «Циндао Вест Кост» и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким. Волевую победу со счётом 2:1 одержали подопечные бывшего тренера сборной России.

Китай — Суперлига . 27-й тур
17 октября 2025, пятница. 15:00 МСК
Циндао Вест Кост
Циндао
Окончен
1 : 2
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
1:0 Пейнс – 13'     1:1 Си – 20'     1:2 Ханьчао – 58'    
Удаления: Sun – 38', Чендун – 45' / нет

На 13-й минуте бразилец Матеус Пейнс вывел хозяев поля вперёд. На 20-й минуте полузащитник шанхайского клуба У Си сравнял счёт ударом с пенальти. На 38-й минуте защитник «Циндао Вест Кост» Джи Сун получил красную карточку. На 45-й минуте полузащитник Чжан Чендун оставил свою команду вдевятером. На 58-й минуте полузащитник Юй Ханьчао принёс «Шанхай Шэньхуа» победу.

За три тура до конца чемпионата Китая подопечные Слуцкого занимают третье место в турнирной таблице Суперлиги с 57 очками в 27 матчах. Отставание от лидирующего «Шанхай Порт» составляет три очка, от занимающего второе место «Чэнду Жунчэн» — одно очко.

Календарь китайской Суперлиги сезона-2025
Турнирная таблица китайской Суперлиги сезона-2025
