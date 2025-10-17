Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Глебов: сейчас «Зенит» недобирает очки, весной они включатся

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов высказался о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге. По его мнению, основная борьба за титул будет проходить в весенней части сезона. Глебов подчеркнул, что многие клубы, в том числе «Зенит», недобирают очки осенью.

— Правильно понял вашу мысль — чемпионская гонка по-настоящему начнётся только весной?
— Почему нет? Да, весной. Думаю, по дистанции и «Зенит» очки недобирает. Весной, уверен, они включатся. Сейчас преждевременно говорить, кто в гонке, кто нет. Увидим в конце сезона, — приводит слова Глебова интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, по итогам 11 туров в РПЛ лидирует ПФК ЦСКА. «Зенит» идёт на четвёртом месте в таблице чемпионата.

