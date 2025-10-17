Кевин Кураньи заявил о готовности помочь Константину Тюкавину с переездом в Европу

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи заявил, что готов помочь форварду бело-голубых Константину Тюкавину с переходом в европейский клуб. Тюкавин — воспитанник академии «Динамо», в этом сезоне игрок провёл пять матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

— Тюкавину стоит пробовать в Европе?

— Думаю, да. Если Костя проведёт ещё один хороший сезон, ему стоит попробовать себя в топ-лиге. Тюкавин сильный игрок с классной техникой. Если ко мне обратятся, готов помочь Косте с переездом (смеётся), — приводит слова Кураньи Sport24.

За «Динамо» Кураньи играл с 2010 по 2015 год. Карьеру немецкий нападающий завершил в 2016 году, будучи игроком «Хоффенхайма». Также он выступал за «Штутгарт» и «Шальке.