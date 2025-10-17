Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кевин Кураньи заявил о готовности помочь Константину Тюкавину с переездом в Европу

Кевин Кураньи заявил о готовности помочь Константину Тюкавину с переездом в Европу
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи заявил, что готов помочь форварду бело-голубых Константину Тюкавину с переходом в европейский клуб. Тюкавин — воспитанник академии «Динамо», в этом сезоне игрок провёл пять матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

— Тюкавину стоит пробовать в Европе?
— Думаю, да. Если Костя проведёт ещё один хороший сезон, ему стоит попробовать себя в топ-лиге. Тюкавин сильный игрок с классной техникой. Если ко мне обратятся, готов помочь Косте с переездом (смеётся), — приводит слова Кураньи Sport24.

За «Динамо» Кураньи играл с 2010 по 2015 год. Карьеру немецкий нападающий завершил в 2016 году, будучи игроком «Хоффенхайма». Также он выступал за «Штутгарт» и «Шальке.

Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Материалы по теме
Кураньи — об алкоголе: в Германии можно выпить пива и до начала матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android