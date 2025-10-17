Слот — об Исаке: он сейчас близок к своему топ-уровню

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о физическом состоянии 26-летнего шведского нападающего своей команды Александера Исака, поскольку игрок испытывает трудности после своего переезда на «Энфилд».

«У него уже было пять-шесть недель предсезонной подготовки, что нормально для любого игрока, особенно с учётом, что Исак не прошёл полноценную подготовку в «Ньюкасле». С точки зрения физической формы он сейчас близок к своему уровню, теперь мы можем оценивать его игру справедливо. Александер сыграл несколько игр, по 70, 80, 90 минут, так что посмотрим, как игрок себя проявит в ближайшие недели», — приводит слова Слота Caught Offside.

Исак перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» в сентябре 2025 года за € 145 млн. В нынешнем сезоне футболист сыграл шесть матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.