Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слот — об Исаке: он сейчас близок к своему топ-уровню

Слот — об Исаке: он сейчас близок к своему топ-уровню
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о физическом состоянии 26-летнего шведского нападающего своей команды Александера Исака, поскольку игрок испытывает трудности после своего переезда на «Энфилд».

«У него уже было пять-шесть недель предсезонной подготовки, что нормально для любого игрока, особенно с учётом, что Исак не прошёл полноценную подготовку в «Ньюкасле». С точки зрения физической формы он сейчас близок к своему уровню, теперь мы можем оценивать его игру справедливо. Александер сыграл несколько игр, по 70, 80, 90 минут, так что посмотрим, как игрок себя проявит в ближайшие недели», — приводит слова Слота Caught Offside.

Исак перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» в сентябре 2025 года за € 145 млн. В нынешнем сезоне футболист сыграл шесть матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Материалы по теме
«Не ждите, что он будет играть все 90 минут в каждом матче». Слот — о форме Исака
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android