Transfermarkt назвал самых подешевевших игроков АПЛ. Рейтинг возглавили игроки «Ман Сити»

Transfermarkt назвал самых подешевевших игроков АПЛ. Рейтинг возглавили игроки «Ман Сити»
Интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных стоимостей футболистов английской Премьер-лиги. Наиболее подешевевшими игроками стали два футболиста «Манчестер Сити» – 29-летний испанский опорный полузащитник Родри и 25-летний хавбек Филип Фоден. Оба игрока потеряли в стоимости € 20 млн и теперь стоят € 90 млн и € 80 млн соответственно.

Полностью топ-10 самых подешевевших футболистов чемпионата Англии выглядит следующим образом:

  1. Родри («Манчестер Сити») — € 90 млн (- € 20 млн).
  2. Филип Фоден («Манчестер Сити») — € 80 млн (- € 20 млн).
  3. Букайо Сака («Арсенал») — € 140 млн (- € 10 млн).
  4. Флориан Вирц («Ливерпуль») — € 130 млн (- € 10 млн).
  5. Габриэл Мартинелли («Арсенал») — € 45 млн (- € 10 млн).
  6. Итан Нванери («Арсенал») — € 45 млн (- € 10 млн).
  7. Мануэль Угарте («Манчестер Юнайтед») — € 35 млн (- € 10 млн).
  8. Амаду Онана («Астон Вилла») — € 42 млн (- € 8 млн).
  9. Бен Уайт («Арсенал») — € 38 млн (- € 7 млн).
  10. Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм») — € 35 млн (- € 7 млн).

Напомним, Родри получил травму в матче 7-го тура АПЛ с «Брентфордом» (1:0). Из-за разрыва крестообразных связок, полученного испанцем в сентябре 2024 года, он пропустил бо́льшую часть минувшего сезона.

