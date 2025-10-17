Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
21:45 Мск
Аленичев дал тренерский совет Глушакову, упомянув Мостового

Аленичев дал тренерский совет Глушакову, упомянув Мостового
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил, может ли получиться хороший тренер из бывшего полузащитника красно-белых Дениса Глушакова, недавно завершившего карьеру.

«Он вроде бы говорил, что у него уже есть тренерская лицензия А и что планирует тренировать детей. Я вот, например, начинал с команд КФК. Набрался опыта, у меня постепенно стали появляться более серьёзные предложения. В Первой и Второй лигах работал с Тулой, а потом уже достиг уровня Премьер-Лиги. Так постепенно нужно и Глушакову. При всём уважении Денису не нужно быть Сашей Мостовым и стремиться сразу принимать команды только уровня «Спартака». У поступательного пути нет ничего зазорного. Можно начать с низких лиг. Или быть помощником у главного тренера в хорошей команде. Думаю, Денис все эти моменты прекрасно понимает. Он должен делиться своим богатым опытом с более молодым поколением. И я, правда, считаю, что ему нужно становиться тренером, а не каким-то менеджером», — приводит слова Аленичева Legalbet.

Аленичев занимал должность главного тренера «Спартака» с 2015 по 2016 год. Глушаков выступал в составе красно-белых с 2013 по 2019 год.

Самые титулованные футбольные клубы России:

