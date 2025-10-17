Аленичев дал тренерский совет Глушакову, упомянув Мостового

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил, может ли получиться хороший тренер из бывшего полузащитника красно-белых Дениса Глушакова, недавно завершившего карьеру.

«Он вроде бы говорил, что у него уже есть тренерская лицензия А и что планирует тренировать детей. Я вот, например, начинал с команд КФК. Набрался опыта, у меня постепенно стали появляться более серьёзные предложения. В Первой и Второй лигах работал с Тулой, а потом уже достиг уровня Премьер-Лиги. Так постепенно нужно и Глушакову. При всём уважении Денису не нужно быть Сашей Мостовым и стремиться сразу принимать команды только уровня «Спартака». У поступательного пути нет ничего зазорного. Можно начать с низких лиг. Или быть помощником у главного тренера в хорошей команде. Думаю, Денис все эти моменты прекрасно понимает. Он должен делиться своим богатым опытом с более молодым поколением. И я, правда, считаю, что ему нужно становиться тренером, а не каким-то менеджером», — приводит слова Аленичева Legalbet.

Аленичев занимал должность главного тренера «Спартака» с 2015 по 2016 год. Глушаков выступал в составе красно-белых с 2013 по 2019 год.

