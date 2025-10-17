Решение о недопуске болельщиков «Маккаби» на матч ЛЕ с «Астон Виллой» может быть отменено

Комиссар полиции по борьбе с преступностью графства Уэст-Мидлендс Саймон Фостер призвал к немедленному пересмотру решения не допускать болельщиков израильского клуба «Маккаби» из Тель-Авива на ноябрьский матч Лиги Европы с «Астон Виллой» в Бирмингеме, сообщает The Athletic.

Фостер распорядился провести специальное заседание консультативной группы по безопасности Бирмингема и полиции Уэст-Мидлендса, чтобы определить, является ли принятое решение уместным, необходимым, обоснованным и разумным, а также рассмотреть возможные альтернативы.

Ранее клуб из Бирмингема не разрешил болельщиками израильской команды посетить встречу международного турнира из-за опасений о безопасности зрителей и местных жителей.