Сборная России по футболу впервые с 2016 года попала в топ-30 рейтинга ФИФА

Сборная России по футболу поднялась на 30-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) по результатам последнего обновления, представленного на официальном сайте организации. Российская национальная команда набрала 1530,95 очка и поднялась в рейтинге на три позиции.

Последний раз сборная России находилась в топ-30 указанного рейтинга в июне 2016 года. После Евро-2016 российская национальная команда потеряла девять позиций и опустилась на 38-ю строчку.

На текущий момент в 2025 году российская национальная команда провела восемь товарищеских матчей. 19 марта команда Валерия Карпина крупно обыграла Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1. 4 сентября россияне сыграли вничью с Иорданией (0:0). 7 сентября подопечные Карпина разгромили Катар (4:1), а 10 октября победили Иран (2:1). 14 октября Россия разгромила Боливию со счётом 3:0.

Как сборная России играет при Карпине: