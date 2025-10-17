Руни — о Рашфорде: если играешь плохо, проще всего обвинить окружение

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни высказался о 27-летнем нападающем, выступающем на правах аренды за «Барселону», Маркусе Рашфорде.

«Если играешь плохо или тебя не ставят в состав, проще всего обвинить окружение, неважно, правильно это или нет. В играх с его участием мы знали, что он может сделать больше, что он может больше бегать. И это не имеет никакого отношения к окружающей среде. Возможно, я ошибаюсь. Маркус мне очень нравится и как футболист, и как человек, но это неправильно бросать людям такие обвинения», — приводит слова Руни ВВС.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 10 матчах во всех турнирах за сине-гранатовых, в которых он отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.