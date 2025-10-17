Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Нападающий «Ньюкасла» Вольтемаде — самый подорожавший игрок АПЛ по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных стоимостей футболистов английской Премьер-лиги. Наиболее подорожавшим игроком стал нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Ник Вольтемаде. Форвард сборной Германии увеличил свою стоимость на € 35 млн, теперь она равна € 65 млн.

Полностью топ-10 самых подорожавших футболистов чемпионата Англии выглядит следующим образом:

  1. Ник Вольтемаде («Ньюкасл Юнайтед») — € 65 млн (+ € 35 млн).
  2. Александер Исак («Ливерпуль») — € 140 млн (+ € 20 млн).
  3. Карлос Балеба («Брайтон») — € 60 млн (+ € 20 млн).
  4. Кевин Лопес («Фулхэм») — € 30 млн (+ € 18 млн).
  5. Матеуш Фернандеш («Вест Хэм») — € 32 млн (+ € 17 млн).
  6. Джейди Канво («Кристал Пэлас») — € 20 млн (+ € 16 млн).
  7. Райан Гравенберх («Ливерпуль») — € 90 млн (+ € 15 млн).
  8. Сандро Тонали («Ньюкасл Юнайтед») — € 75 млн (+ € 15 млн).
  9. Брайан Мбемо («Манчестер Юнайтед») — € 70 млн (+ € 15 млн).
  10. Жоао Педро («Челси») — € 65 млн (+ € 15 млн).

Вольтемаде в нынешнем сезоне забил четыре гола в семи матчах за «сорок».

Ник Вольтемаде забил свой первый гол за взрослую сборную Германии
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
