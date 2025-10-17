Нападающий «Ньюкасла» Вольтемаде — самый подорожавший игрок АПЛ по версии Transfermarkt
Интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных стоимостей футболистов английской Премьер-лиги. Наиболее подорожавшим игроком стал нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Ник Вольтемаде. Форвард сборной Германии увеличил свою стоимость на € 35 млн, теперь она равна € 65 млн.
Полностью топ-10 самых подорожавших футболистов чемпионата Англии выглядит следующим образом:
- Ник Вольтемаде («Ньюкасл Юнайтед») — € 65 млн (+ € 35 млн).
- Александер Исак («Ливерпуль») — € 140 млн (+ € 20 млн).
- Карлос Балеба («Брайтон») — € 60 млн (+ € 20 млн).
- Кевин Лопес («Фулхэм») — € 30 млн (+ € 18 млн).
- Матеуш Фернандеш («Вест Хэм») — € 32 млн (+ € 17 млн).
- Джейди Канво («Кристал Пэлас») — € 20 млн (+ € 16 млн).
- Райан Гравенберх («Ливерпуль») — € 90 млн (+ € 15 млн).
- Сандро Тонали («Ньюкасл Юнайтед») — € 75 млн (+ € 15 млн).
- Брайан Мбемо («Манчестер Юнайтед») — € 70 млн (+ € 15 млн).
- Жоао Педро («Челси») — € 65 млн (+ € 15 млн).
Вольтемаде в нынешнем сезоне забил четыре гола в семи матчах за «сорок».
