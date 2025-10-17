ЭСК: судья Чистяков правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» в начале дерби с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) большинством голосов признала верным решение главного арбитра матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком» (3:2) Артёма Чистякова назначить пенальти в ворота красно-белых после видеопросмотра. Эпизод произошёл на восьмой минуте встречи.

«Футболист команды «Спартак» Жедсон Фернандеш допустил неосторожный контакт с ногой атакующего игрока ЦСКА Алеррандро, повлиявший на дальнейшую возможность нападающего продолжать движение к мячу. Точка контакта с ногой нападающего находится над линией штрафной площади, которая, согласно правилам игры, входит в её пределы.

VAR правильно определил, что место нарушения находилось внутри штрафной площади, но неправильно применил протокол VAR, поскольку данное решение является фактическим — не было необходимости приглашать арбитра к монитору. Согласно процедуре VAR, судья должен был быть только проинформирован о фактическом изменении решения», — написано на официальном сайте РФС.

Материалы по теме «Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам в матче с ЦСКА

Самые титулованные футбольные клубы России: