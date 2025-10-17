Судья верно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 70-й минуте матча со «Спартаком» — ЭСК

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала правильным решение главного арбитра матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком» (3:2) Артёма Чистякова не назначать пенальти в ворота красно-синих на 70-й минуте.

«Игрок ЦСКА Энрике Кармо не нарушает правила в единоборстве с игроком «Спартака» Наилем Умяровым, так как в игровой ситуации он сыграл в мяч в нормальной и честной манере», — написано на официальном сайте РФС.

После 11 туров чемпионата России ЦСКА набрал 24 очка и занимает первое место. «Спартак» заработал 18 очков и располагается на шестой строчке.

Материалы по теме ЭСК: судья Чистяков правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» в начале дерби с ЦСКА

Самые титулованные футбольные клубы России: