Главная Футбол Новости

Хави Грасия — об «Уотфорде»: когда появилась возможность вернуться, я принял предложение

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия, возглавивший 8 октября «Уотфорд», рассказал о целях команды в этом сезоне.

«Наша цель — постараться подняться как можно выше. Если получится напрямую выйти в Премьер-лигу, будет здорово. Если нет – будем бороться за плей-офф. У меня было время проанализировать футбол и стать лучше как тренер. Этот проект глубоко затронул меня эмоционально, поэтому я согласился. Клуб очень семейный, у меня остались прекрасные воспоминания. Когда появилась возможность вернуться, я принял предложение», — приводит слова Грасии Marca.

Грасия уже тренировал «шершней» с января 2018-го по сентябрь 2019 года. В нынешнем сезоне после девяти сыгранных туров «Уотфорд» занимает 11-е место в турнирной таблице Чемпионшипа с 12 очками.

