21:45 Мск
Главный тренер «Арсенала» Артета высказался о тяжести травмы Мартина Эдегора

Главный тренер «Арсенала» Артета высказался о тяжести травмы Мартина Эдегора
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал повреждение норвежского полузащитника «пушкарей» Мартина Эдегора.

«Это займёт недели… точной даты его возвращения нет, но он идёт на поправку. Огромное невезение то, что с ним происходит и его травмы в этом сезоне, но да, я думаю, он вернётся через несколько недель», – приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба.

Ранее в прессе появлялась информация, что Эдегор пропустит минимум девять ближайших матчей команды. Во встрече 7-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:0) он получил травму медиальной коллатеральной связки левого колена.

