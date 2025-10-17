Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Колыванов: «Локомотив» и ЦСКА достойно провели первый отрезок чемпионата

Комментарии

Бывший советский и российский футболист Игорь Колыванов высказался по поводу игры, которую демонстрируют в этом сезоне ЦСКА и «Локомотив».

«Локомотив» и ЦСКА играют в хороший, интересный футбол. У них много молодёжи. Они достойно провели первый отрезок чемпионата. Не зря команды лидируют в таблице. Матч будет непростой для обеих команд. Будет накал, бескомпромиссная борьба. Ключевым станет исполнительское мастерство. Кто допустит меньше ошибок, тот и будет владеть преимуществом», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч между командами в рамках чемпионата России состоится 18 октября на «РЖД Арене».

