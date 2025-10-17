Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

ЭСК: судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в дерби с «Локомотивом»

ЭСК: судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в дерби с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала ошибочным решение главного арбитра матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и «Локомотивом» (3:5) Кирилла Левникова назначил пенальти в ворота бело-голубых после просмотра монитора. Эпизод произошёл на 38-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«Нарушения правил со стороны защитника «Динамо» Хуана Касереса против нападающего «Локомотива» Александра Руденко не было, несмотря на контакт руками со спиной соперника. Этот контакт не повлиял на возможность атакующего игрока продолжить движение, а его падение не было следствием данного воздействия.

VAR ошибочно подготовил ракурс, который продемонстрировал судье. Он не использовал наилучший повтор, который бы позволил правильно оценить интенсивность и силу воздействия защитника на нападающего», — написано на официальном сайте РФС.

Самые титулованные футбольные клубы России:

