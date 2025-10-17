Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Арбитр верно назначил пенальти в ворота «Зенита» на 90+2-й минуте игры с «Акроном» — ЭСК
Комментарии

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) большинством голосов признала правильным решение главного арбитра матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Зенитом» (1:1) Сергея Цыганка назначить пенальти в ворота сине-бело-голубых на 90+2-й минуте. Напомним, этот 11-метровый удар не был реализован форвардом хозяев Артёмом Дзюбой.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11'     1:1 Севикян – 36'    

«Контакт мяча с рукой защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в собственной штрафной площади является наказуемым, так как его рука находится в неестественном положении, увеличивая площадь тела», — написано на официальном сайте РФС.

