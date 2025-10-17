Арбитр верно назначил пенальти в ворота «Зенита» на 90+2-й минуте игры с «Акроном» — ЭСК

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) большинством голосов признала правильным решение главного арбитра матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Зенитом» (1:1) Сергея Цыганка назначить пенальти в ворота сине-бело-голубых на 90+2-й минуте. Напомним, этот 11-метровый удар не был реализован форвардом хозяев Артёмом Дзюбой.

«Контакт мяча с рукой защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в собственной штрафной площади является наказуемым, так как его рука находится в неестественном положении, увеличивая площадь тела», — написано на официальном сайте РФС.

