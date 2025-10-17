Артета раскрыл, что сказал Дьёкерешу из-за его невысокой результативности

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о результативности нападающего команды Виктора Дьёкереша.

«Он так много делает. Просматривая его игры, очень доволен тем, что он даёт команде. Сказал ему перед первой встречей, что мне нужен такой игрок, который сможет справиться с тем, что не будет забивать в шести или восьми матчах подряд. Если нет, тебе придётся искать другое место, потому что давление исчезнет, но ожидания останутся. Поэтому если ты наденешь футболку с номером девять «Арсенала», должен готов сказать: «Хорошо, шесть игр не забиваю. Я играю по-другому, начинаю действовать по-другому. Хочу того же, что и все. Как только у нас появятся такие шансы, мы ими воспользуемся. Уверен, что это произойдёт», – приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба.

В нынешнем сезоне шведский форвард забил три гола и отдал одну результативную передачу в 10 матчах за клуб.