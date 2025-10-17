Гасперини — о матче с «Интером»: наша цель — сыграть матч высокого уровня

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящей игре Серии А с «Интером».

«Все говорят о цели попасть в Лигу чемпионов, потому что это приносит деньги, но технические цели отличаются от финансовых. Я сосредоточен только на технических аспектах. Сейчас мы в хорошем положении. Наша цель — сыграть матч высокого уровня. «Интер», как и «Наполи», — выдающаяся команда. Прислушиваюсь к мнению каждого и чувствую, что «Интер» превосходит нас. Но мы работаем над тем, чтобы приблизиться к лучшим и надеемся на успех», — приводит слова Гасперини официальный сайт клуба.

Матч между «Ромой» и «Интером» в рамках чемпионата Италии состоится 18 октября на стадионе «Олимпико» в Риме. После шести сыгранных туров «Рома» занимает второе место в турнирной таблице с 15 очками в активе. «Интер» находится на пятой строчке с 12 очками.