Боец UFC Сергей Павлович считает, что «Спартак» сможет выровнять ситуацию в сезоне РПЛ

Российский боец UFC и болельщик московского «Спартака» Сергей Павлович выразил уверенность, что команда сможет улучшить результаты в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги и сохранить шансы на борьбу за чемпионство.

«Думаю, у «Спартака» всё выровняется в этом сезоне. Всё будет хорошо. Шансы на чемпионство есть всегда», — приводит слова Павловича «Матч ТВ».

После 11 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Следующий матч команда проведёт 18 октября против «Ростова» в Москве. Ранее «Спартак» проиграл в московском дерби ЦСКА со счётом 2:3.