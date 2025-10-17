Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Боец UFC Сергей Павлович считает, что «Спартак» сможет выровнять ситуацию в сезоне РПЛ

Боец UFC Сергей Павлович считает, что «Спартак» сможет выровнять ситуацию в сезоне РПЛ
Комментарии

Российский боец UFC и болельщик московского «Спартака» Сергей Павлович выразил уверенность, что команда сможет улучшить результаты в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги и сохранить шансы на борьбу за чемпионство.

«Думаю, у «Спартака» всё выровняется в этом сезоне. Всё будет хорошо. Шансы на чемпионство есть всегда», — приводит слова Павловича «Матч ТВ».

После 11 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Следующий матч команда проведёт 18 октября против «Ростова» в Москве. Ранее «Спартак» проиграл в московском дерби ЦСКА со счётом 2:3.

Материалы по теме
Судья верно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 70-й минуте матча со «Спартаком» — ЭСК
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android